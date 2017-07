Nikola Kalinic e il Milan, un matrimonio che potrebbe presto celebrarsi. L'attaccante croato è in attesa di un segnale dai rossoneri, dopo aver scelto il club di via Aldo Rossi da tempo. Le sue dichiarazioni di tre settimane fa ("So che il Milan mi vuole e per me questa è una grande opportunità, ritengo chiuso il mio ciclo alla Fiorentina: voglio andare al Milan") erano state chiare, ora la palla passa alle due società.



CONTATTO RAMADANI-FASSONE - Nel pomeriggio a Milano arriverà Fali Ramadani, agente che sta curando la trattativa tra Fiorentina e Milan. Previsto un contatto con Marco Fassone per provare a limare le distanze. L'ad rossonero e' fermo su una offerta da 25/26 milioni senza bonus contro i 30 richiesti.



INTESA CON KALINIC - Tra il giocatore e il Milan l'accordo è totale: quattro anni di contratto a tre milioni di euro a stagione. Giornate calde per il futuro di Kalinic, in questo momento molto vicino alla squadra allenata da Vincenzo Montella, aspettando novità sul fronte Belotti.