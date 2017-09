Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato turco. E col passare delle ore, si avvicina anche il momento in cui José Sosa dovrà dare una risposta definitiva al Trabzonspor. I turchi hanno presentato un'offerta ufficiale al Milan da 5,5 milioni di euro, che ha convinto i rossoneri. Al centrocampista, invece, la proposta è stata di 6 milioni di euro all'anno per 3 anni, con un bonus alla firma di 5 milioni.



L'AGENTE A ISTANBUL - Cifre molto alte, che hanno fatto vacillare il Principito. Dal no secco al ritorno in Turchia, nelle ultime ore l'argentino ha aperto le porte al trasferimento e si sta sempre più convincendo ad accettare. L'agente del giocatore è volato a Istanbul per limare gli ultimi dettagli col Trabzonspor e chiudere l'affare, con Sosa che domani dovrebbe dire il suo sì definitivo.