L'entourage che gestisce le prestazioni professionali di Cristian Zapata smentisce le recenti indiscrezioni circa un possibile passaggio del difensore del Milan al Genoa.



Contattati da pianetagenoa1893.net, gli agenti del difensore colombiano hanno affermato "di non sapere nulla circa l’ipotesi Genoa". Inoltre la pista per portare Zapata in rossoblù viene definita al momento "neanche minimamente percorribile".



Resta il fatto che nei prossimi giorni Zapata incontrerà la dirigenza milanista per discutere della propria condizione contrattuale, che al momento lo vede in scadenza a giugno 2019. La situazione potrebbe quindi evolversi in maniera differente rispetto a quanto ipotizzabile oggi.