Marco Amelia, ex portiere del Milan, parla di Gigio Donnarumma a Sky Sport: "Vive una situazione delicata, ma gli auguro di vivere più anni possibili al Milan. Il mio consiglio è quello di restare lì, lo conosco da quando ha 13 anni. Deve parlare poco, stare tranquillo e farsi scivolare di dosso queste critiche che leggo. Se mi capita di andare a Milanello, certamente farò una chiacchierata con lui. Erede di Buffon? Prenderà il suo posto in Nazionale e ne ha le capacità tecniche e mentali, anche perché parliamo di un ragazzo che ha già più di 100 presenze col Milan. Ma i portieri certamente non ci mancano in Italia, stanno tornando molto bene anche Sirigu e Perin, per dire due nomi".