Luca Antonini, ex terzino del Milan, parla a RMC Sport il giorno dopo la vittoria rossonera sulla Lazio in semifinale di Coppa Italia: "Gattuso? Si vede una squadra che ha la stessa voglia, grinta e cattiveria di Gattuso. Lui da calciatore era così. Rino poi ci ha messo tanto anche dal punto di vista tattico. Ha trovato la posizione giusta in campo anche ad uno come Calhanoglu che nella prima parte di stagione è stato parecchio criticato. Fa un grande lavoro sulla fascia sinistra"