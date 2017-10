Giovanni Galli, ex portiere del Milan, dice la sua sulla fascia a Leonardo Bonucci a la Gazzetta dello Sport: "Donnarumma è troppo giovane... e la vicenda estiva non si può dimenticare. L’importante è che in spogliatoio non si facciano guerre: se qualcuno non è d’accordo con la fascia a Bonucci, lo dica chiaro e se ne parli. Montella? Lo terrei anche se perdesse il derby, fino a Natale. Ora però deve scegliere un undici titolare e due-tre riserve, senza cambiare troppo. Al Milan serve un’identità"