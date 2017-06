Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, parla a Radio 24, nel corso di Tutti Convocati, del futuro di Donnarumma: "Hai 18 anni, tifi quella squadra e sei il capitano. E' il massimo della vita. Io rimarrei al Milan, c'è un progetto. Fare il capitano di questa squadra sarebbe l'ideale per lui. Questo non è un discorso di cuore, Donnarumma ha detto in tutti i modi di essere rossonero. Qui c'è un procuratore che pensa solo ai suoi affari, non pensa ai desideri di un ragazzo".