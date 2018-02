Marek Jankulovski, ex terzino di Udinese e Milan, parla a RMC Sport della stagione rossonera: "È difficile giudicare il lavoro di un tecnico da lontano, ma è evidente che la squadra segua Gattuso, che avrà ancora bisogna di tempo per dimostrare il suo valore. Il Milan ha ripreso la strada giusta e adesso affronterà periodo molto difficile, con degli scontri diretti sia in campionato che nelle coppe. Saranno almeno cinque partite in cui anche Gattuso dovrà dimostrare le sue qualità. Un allenatore si giudica dai risultati, ma anche dal gioco che riesce a far esprimere alla squadra. Mi auguro che Rino resti per tanti anni al Milan e segua l'esempio di Ancelotti".