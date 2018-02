Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, con un passato nel Milan, parla a Gianlucadimarzio.com della sua esperienza in rossonero: "Sono andato al Milan dal Canaletto a quattordici anni, dopo tre giorni di ritiro nei Giovanissimi Nazionali mi sono infortunato. I problemi fisici sommati alla nostalgia di casa, alla mancanza dei miei genitori, hanno determinato il mio ritorno a La Spezia. Non mi sentivo pronto per un’esperienza così importante all’età di 14 anni. Fu una scelta consapevole, la rifarei, non rimpiango nulla perché allo Spezia sto vivendo anni bellissimi. Ci tengo a chiarire che non do alcuna colpa al Milan, è stata una decisione esclusivamente mia, ho semplicemente sentito l’esigenza di rientrare a casa"