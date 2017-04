Rocco Maiorino, ex direttore sportivo del Milan, posta su Instagram un messaggio sulla sua esperienza in rossonera: "Anche questo è il calcio, uno sport che in un modo o nell'altro ti regala emozioni sempre forti! Lascio un Club che per me è stato una famiglia! Ringrazio il Presidente Berlusconi che mi ha dato la possibilità di essere stato parte di questa meravigliosa favola per 12 anni ma ringrazio soprattutto Adriano Galliani per l'onore che mi ha riservato di poter lavorare come suo fedele collaboratore e la possibilità di realizzare un sogno: quello di essere il Direttore Sportivo della Società più titolata del mondo! Da oggi sarò il primo tifoso di questa squadra formata da ragazzi straordinari dal punto di vista umano e professionale, condotta da Vincenzo Montella e tutto il suo staff, che sento fortemente mia e che lo sarà nel bene e nel male fino a fine stagione! Forza, Lotta, VINCERAI!".