Antonio Nocerino, centrocampista ex Milan, al momento senza squadra dopo l'esperienza in MLS con la maglia di Orlando, parla del momento che stanno attraversando i rossoneri: "Juve-Milan? Ho visto la partita e il Milan ha fatto una grande partita. La Juve ha giocatori che ti ammazzano la partita, sanno bene quando devono accelerare. Il Milan però ha avuto l’opportunità di vincere, ha giocato molto bene. La panchina dei bianconeri ha fatto la differenza, sono entrati due giocatori che hanno risolto la partita. Sono contento della prestazione dei rossoneri, ora il Milan gioca da squadra".



SUL DERBY - "Se vince il derby dà una bella botta anche a chi sta davanti. Dopo una sconfitta come quella contro la Juve, portando a casa i tre punti contro l’Inter, fai capire che si è trattato solo di un passo falso. Vincendo il derby, il Milan metterebbe pressione a quelle davanti in classifica".



SU GATTUSO - "Rino sta facendo benissimo, sta facendo un miracolo. E’ arrivato sulla panchina milanista a stagione in corso e questo non è mai facile. Gattuso è un valore aggiunto per il Milan, ha fatto entrare nella testa dei giocatori la mentalità e il Dna del Milan. Negli anni passati si era un po’ persa questa cosa. Rino è perfetto perché conosce benissimo questo ambiente, spero possa restare a lungo".



SUL FUTURO - "Mi sto allenando tantissimo con il programma di Bruno che è un caro amico e mi sta dando una mano. Non vedo l’ora di tornare a giocare. Non ho rinnovato con Orlando, ma non ho trovato quello che cercavo, cioè una squadra in cui potermi esprimere. Mi sto allenando tanto per questo. Penso di tornare in Italia, vediamo cosa succederà nella prossima finestra di mercato. Io continuo ad allenarmi, sono tranquillo, poi vediamo cosa succede a giugno. Io ho grande voglia di giocare".