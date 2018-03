Alexandre Pato, attaccante ex Milan, parla a Tuttosport in vista del derby di Milano: "Mi aspetto una grande partita con un Milan in un’ottima condizione fisica e mentale e un’Inter in lieve calo e sotto maggior pressione, ma guai a darla per sconfitta in partenza. Ne vedremo delle belle. Se mi aspettavo una ripresa del Milan? Sinceramente sì. La squadra è di qualità, ci sono tanti giovani bravi, conosco bene Rino e so cosa significa per lui allenare il Milan, “vivere” in quel posto sacro che è Milanello. È un idolo di tutti i milanisti, ha il carattere e la personalità giusta e sa dialogare bene con i giocatori. È uno che compatta tutto il gruppo . Ero sicuro che avrebbe preso la strada di allenatore e che sarebbe arrivato al Milan. I miei gol nel derby? Adrenalina pura. Il io preferito è stato il 3-0 nel girone di ritorno nella stagione 2010/11, quella dell’ultimo scudetto. I miei due gol ci hanno dato una spinta nello sprint finale. Ricordi fantastici. Chi può essere decisivo? Per l’Inter dico Icardi. Per il Milan spero capitan Bonucci".