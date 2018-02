Marco Simone, ex attaccante del Milan, parla a Tuttosport di André Silva e Patrick Cutrone, attaccanti rossoneri: "E’ giusto che si punti su Cutrone. Ma Silva non deve deprimersi, deve reagire positivamente a queste panchine e migliorare la sua fiducia. Avrà altre chance. Cosa gli manca? Probabilmente il gol, ma deve essere più cattivo quando entra in campo. Ha doti tecniche impressionanti e sarebbe un peccato se non riuscisse a sfruttarle. Ma credo che Rino saprà toccare le corde giuste anche con lui".



SU CUTRONE - "Patrick sta facendo vedere grandi cose e ha ancora ampi margini di miglioramento. Gattuso gli sta dando lo spazio che si sta meritando e lui lo sta sfruttando al meglio. Penso che Patrick possa fare ancora meglio in Europa rispetto al campionato, perché è un calcio aperto e dove ci sono situazioni tattiche favorevoli alle sue caratteristiche".