Massimo Taibi, ex portiere del Milan, dice la sua a MilanNews.it sul prossimo arrivo in rossonero di Pepe Reina: "E’ un giocatore importante, il Napoli si pentirà di questa scelta. Reina ha 35 anni, ha ancora due o tre anni a grandi livelli perché fisicamente sta ancora bene e ha un fisico importante. Può fare il titolare del Milan o anche il vice di Donnarumma se dovesse restare. In una grande squadra, servono sempre due portieri di livello. Sarebbe un pacchetto di portieri importante. Reina può fare il secondo di Donnarumma, se poi Gigio dovesse andare via il Milan avrebbe già pronto il sostituto".