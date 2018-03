André Silva ieri ha deciso la gara di Marassi contro il Genoa, regalando la vittoria al 94esimo al Milan con il suo primo gol in Serie A. Come scrive la Repubblica, però, il suo futuro è ancora tutto da scrivere: Jorge Mendes, procuratore dell'ex Porto, spinge per una cessione in prestito del classe '95. I club interessati sono: Siviglia, Valencia, Monaco e Wolverhampton.