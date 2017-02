Un'idea, un pensiero, un desiderio complesso. Nella lunga lista del Milan del futuro è spuntato spesso anche il nome di Romelu Lukaku, attaccante classe '93 dell'Everton dove ormai da anni si sta affermando come uno dei migliori centravanti dell'intera Premier League. Non a caso, gli apprezzamenti rossoneri non mancano in quella che sarà una lunga ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Ma ad oggi, Lukaku per il Milan è un nome difficilissimo.



DA RAIOLA ALLE CIFRE - Mino Raiola infatti questa volta gioca a favore dell'Everton, perché pronto a far cassa insieme a Lukaku con un contratto molto importante: l'attuale accordo scade nel 2019, nelle prossime settimane si può chiudere il rinnovo con ingaggio che supererebbe i 6 milioni di euro. Primo ostacolo per il Milan, appunto. In più, blindando Romelu col nuovo contratto, l'Everton si sente autorizzato a chiedere una cifra ancor più importante per un attaccante così giovane e forte: ad ora, il prezzo si aggira sui 60/70 milioni di euro. Decisamente tanti, forse troppi anche per le ambizioni di questo Milan.