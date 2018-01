Il Milan continua a seguire da vicino Jakub Jankto, ma l'Udinese non vuole cederlo per meno di 20-25 milioni di euro, una cifra che al momento i rossoneri non possono permettersi. L’unico spiraglio potrebbe essere l’interesse dei friulani per Gustavo Gomez, difensore uruguaiano in uscita dal club di via Aldo Rossi.