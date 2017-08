E se il Milan si regalasse un ultimo colpo? Lavori in corso, oltre alle parole di Fassone e Mirabelli dopo essersi assicurati Kalinic c'è tanta sostanza che si muove dietro le quinte. Un centrocampista in più per Montella, questa l'idea della dirigenza che in queste ore ha avviato i contatti per Rafinha: classe '93, brasiliano, il fratello Alcantara (l'altro è Thiago, del Bayern Monaco) non è più intoccabile da tempo al Barcellona. E può essere un'occasione di mercato che il Milan coglierebbe volentieri.



I DETTAGLI - I dirigenti rossoneri hanno già avviato i contatti per Rafinha con il Barça, il centrocampista ha dato disponibilità a parlarne e anche con l'entourage del giocatore il Milan ha iniziato a portarsi avanti. Sì, c'è volontà di sondare il terreno in questa ultima settimana di mercato. Dipenderà molto dalla formula: il Milan propone al Barcellona un prestito con diritto di riscatto, il Barça valuta e prende tempo a queste condizioni. Ma c'è margine per provarci. Rafinha entra nella lista rossonera...