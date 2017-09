Il Milan, in estate, ha operato bene anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Diverse cessioni hanno fatto registrare delle plusvalenze, come quelle di Niang e Lapadula, ma per quanto riguarda Juraj Kucka qualche rimpianto c'e'. Il centrocampista slovacco, passato al Trabzonspor, poteva essere molto utile come alternativa a Kessie.