Sono 6 i risultati utili consecutivi per il Milan tra campionato e coppa Italia. Gattuso non vuole interrompere la striscia contro il suo amico Oddo e la sua Udinese. Di seguito la conferenza stampa integrale riportata dal nostro inviato a Milanello.



SULLA SFIDA CON ODDO: 'Con Massimo abbiamo condiviso tantissimo, personaggio molto intelligente. Quando facevamo qualche seratina faceva ridere ma è di una intelligenza incredibile. Ha detto che non rispondo mai, ma non è vero. Ha preso qualche cinquina in faccia, io sentivo troppo le partite, lui meno. Eravamo vicini a Milanello, lui amava scherzare. E' stato un grandissimo compagno'.



SULL'UDINESE: 'Domani bisogna fare una grande partita, loro sono una squadra fisica. Sanno palleggiare e verticalizzano in maniera fantastica, sanno quello che devono fare. Nelle ultime 9 partite hanno fatto 20 punti, solo dietro a Napoli e Juventus'.



SUL MERCATO: 'Io penso che in questo momento stiamo facendo bene, merito dei giocatori. Questo è un gruppo che ha delle grandissime qualità, perchè lo tocco con mano. La bravura della squadra è quella di rimanere compatti, spero di non vedere atteggiamenti negativi perchè stanno giocando sempre gli stessi. Chi non gioca ha il muso lungo ma questo non deve succedere, è responsabilità mia. Sia la proprietà cinese che con Fassone e Mirabelli, mi hanno sempre chiesto se volessi qualcuno ma a me andava bene cosi'.



SULLA STATISTICA DEI 3 GOL SUBITI NELLE ULTIME 6 PARTITE: 'Arriviamo negli ultimi 20 metri stanchi perchè i primi a difendere sono gli attaccanti. E' merito del lavoro che facciamo durante la settimana, lavoriamo sulle preventive. Il merito è loro, si mettono a disposizione: per un allenatore è importante avere una squadra che ti segue a 360 gradi'.



SU SILVA: 'E' una possibilità che possa giocare, vediamo domani'.



SUI COMPLIMENTI RICEVUTI: "Mi interessano poco. I conosco le mie idee, so di avere uno staff preparato ma ho convinzione dei miei mezzi. Leggo poco perché voglio focalizzare tutte le energie sul lavoro. Resto con i piedi per terra perché ancora devo imparare molto".



SUL TOUR DE FORCE: 'Darò un giorno e mezzo di recupero, è molto importante recuperare in questo momento. Il fatto di giocare ogni 3 giorni può portare una stanchezza anche mentale. Con la Lazio nel primo tempo eravamo piatti, poi nel secondo tempo siamo usciti e davamo l'impressione di stare bene. E' una questione più fisica che mentale. Aspetto fisico risolto? Stanno molto meglio, quando vediamo i dati dobbiamo fare sempre qualcosina in meno per non perdere giocatori, non dobbiamo rischiare nulla'.



SU SUSO: 'Suso lo vedo bene, un ragazzo che fa le due fasi. Con la sua disponibilità, sia lui che Hakan la danno. Sta facendo qualcosa di nuovo che non vedevamo da tempo, ci aspettiamo qualcosa in più in termini di gol dalla sua mattonella. Ma siamo contenti di quello che ci sta dando'.



SU COSA PREFERISCE TRA SUSO GOLEADOR O IN SACRIFICIO: 'Preferisco vincere le partite. Lui sa che è apprezzato da tutto lo staff, dalla società. Deve continuare a lavorare come sta facendo'.



SUI GIUDIZI DI STAMPA E TIFOSI: 'Noi non ci dobbiamo dimenticare quelli che eravamo due mesi fa. Pensiamo di fare gli occhi azzurri, di essere diventati tutti Brad Pitt male. Dobbiamo essere brutti come la mia faccia. Noi non siamo nemmeno in Europa league, altro che rincorsa Champions. Dobbiamo pensare di partita in partita'.



SU CALABRIA E CONTI: 'Andrea sta facendo dei blocchi di lavoro con noi, in fase di riscaldamento. Fra un mese potrà cominciare con la squadra, non dobbiamo commettere l'errore di avere fretta. E' un ragazzo voglioso, ha grande mentalità e voglia. I consigli glieli do, ci sono passato anche io, ho sbagliato tantissimo con il mio infortunio. Su Calabria è un ragazzo che ha grandissima voglia, gioca con grande voglia e la sua forza è l'umiltà. Ascolta, ha voglia di imparare'.



SU CUTRONE: 'E' pronto per fare tutto, ha una voglia incredibile. Quando entra ci mette un secondo per togliersi la casacca, ci da una veemenza incredibile, non solo per i suoi gol ma per la mole di lavoro che fa. E' importantissimo per la squadra'.



SU COSTACURTA: 'Ha una grande gatta da pelare, deve scegliere l'allenatore della Nazionale e non può sbagliare. Ha un compito importantissimo e se lo merita. è un uomo di grande classe'.