La, cuore del tifo del, chiede chiarezza alla società, visti i recenti, nuovi, problemi con il closing. I capi del tifo rossonero hanno consegnato un volantino a tutti i tifosi che recita così: "Ciao tifoso rossonero, pensiamo che tu, come noi del resto, stia iniziando a stufarti di questa situazione societaria sempre in stallo, di cui francamente non riusciamo a capire niente in nessuna maniera, se non tramite articoli di giornale che un giorno dicono una cosa e il giorno successivo l'esatto contrario. Quello che volgiamo fare è un movimento unitario su cui daremo comunicazione, dove ogni tifoso che ama il nostro Milan dovrà partecipare e chiedere innanzitutto la cosa che preme di più di tutte: CHIAREZZA SUL FUTURO DEL MILAN!",