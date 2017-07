Nuovo aggiornamento sul fronte Bonucci, novità con cifre diverse da quelle uscite pochi minuti fa. Dopo l'indiscrezione sull'inserimento di De Sciglio con relativa differenza di valutazione, la redazione di Sky Sport rivela come la nuova posizione della Juventus all'interno della trattativa sarebbe una richiesta di 40 milioni cash senza il cartellino del terzino milanista. Da via Aldo Rossi provano comunque sulla via dei soldi (30 milioni) più cartellino aggiuntivo per abbassare le pretese.