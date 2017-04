Grinta, a volte anche troppa, velocità e abilità nel gioco aereo sono le principali caratteristiche di Gustavo Gomez . Il nazionale paraguayano, alla sua prima stagione al, ha alternato alcune buone prove a passaggi a vuoto piuttosto significativi. Come spesso ha ricordato anche Montella, paga un adattamento ad un campionato più tattico rispetto a quello argentino.Il classe 1993 di San Ignacio ha collezionato, fin qui, 13 gettoni in Serie A, per un totale di 808 minuti.. Uno spezzone di gara con la Fiorentina e poi cinque partite consecutive senza nemmeno un minuto. Colpa di un problema muscolare rimediato nell'impegno con la propria nazionale, ma anche della crescita di Zapata, che lo ha relegato a quarta scelta tra i difensori centrali.In Argentina, al Lanus, Gomez si era guadagnato la fama del cattivo, ma chi lo conosce bene racconta il contrario. Dopo le difficoltà iniziali, Gustavo si è inserito alla grande nel gruppo rossonero. Un'amicizia speciale con la parte latina, da Sosa e Paletta, e un buon rapporto anche con il tecnico stesso. Tutti elementi che portano il giocatore ad accettare con serenità un ruolo difficile, da comprimario. Molto dipenderà anche dai progetti che avrà la nuova proprietà, tanto che non è da escludere una cessione in prestito per non veder depauperato l'investimento da otto milioni fatto su di lui. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Futuro tutto da scrivere per Gustavo Gomez, tra la voglia di imporsi al Milan e la tentazione iberica.