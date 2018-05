Il destino a volte è beffardo. Proprio nella serata di un ipotetico passaggio di consegne, da un Gigi all'altro, succede di tutto. Donnarumma prima si traveste da Superman, volando con il suo mantello sulle conclusioni di un indiavolato Dybala. Poi, nel giro di pochi minuti, un inconcepibile black-out, segnale che di una fragilità mentale che si fa sentire nelle partite che contano davvero.

CHE PAPERE - Il presidente Yonghong Li in tribuna ha dovuto ingoiare più di un boccone amaro. Vedere l'uomo da 25 milioni segnare un gol nella porta sbagliata, gli errori clamorosi del suo portiere e asset più importante della rosa. Il 4-0 è un risultato difficile da digerire, specie perché subito da una Juve non così dominante come negli anni passati. Dopo una discreta prima frazione di gioco, il Milan si è sciolto come neve al sole alla prima difficoltà. Un poker subito nel giro di una ventina di minuti, una serie incredibile di regali che hanno lasciato Gattuso senza parole. Dopo l'errore vistoso di Londra contro l'Arsenal, Gigio Donnarumma si è ripetuto nella partita dell'anno: errore tecnico sulla conclusione centrale di Douglas, disarmo sul colpo di testa di Mandzukic. Segnali che lasciano più di un interrogativo sul numero 99 rossonero.

E' IL VERO EREDE DI BUFFON? - Lo ha abbracciato a fine partita Buffon. Quasi come fa un fratello maggiore, per nascondere e proteggere le insicurezze del più piccolo. Gigio ha talento ed esplosività, ma in questa stagione non ha alzato il suo tasso tecnico. Capace di parate sensazionali e di errori pacchiani, probabilmente non è ancora al livello dei più grandi e in grado di ereditare la maglia da titolare in Nazionale.