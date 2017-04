Il Milan del futuro inizia a prendere forma e in attesa del closing iniziano le prime mosse in vista della prossima stagione. Il fondo Elliott insieme a Yonghong Li sta studiando i componenti che faranno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione ed è alla ricerca di una figura italiana (e soprattutto milanista) da inserire in organico.



PRIORITA' MONTELLA - Ma la priorità della nuova proprietà non è soltanto a livello societario. Sì perchè il fondo statunitense vuole garanzie sul mantenimento e, se possibile l'ampliamento del livello generale della squadra anche dal punto di vista sportivo. La priorità va quindi al campo e alla volontà di blindare Vincenzo Montella.



SUMMIT E RINNOVO - Il tecnico napoletano negli ultimi mesi ha mandato messaggi sibillini sul proprio futuro e sta tenendo viva la possibilità di un addio in caso di un progetto tecnico che non lo soddisfi. La Roma ci sta pensando, ma la nuova proprietà rossonera non vuole lasciarsi scappare uno dei punti fermi dell'attuale stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, subito dopo il closing è previsto infatti un summit fra i nuovi dirigenti e lo stesso Montella. L'obiettivo? Parlare del suo rinnovo, blindarlo e iniziare a programmare insieme a lui anche i possibili acquisti estivi.