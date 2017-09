Esperimenti in quel di Milanello, nella seduta pomeridiana delle ore 16.00. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Montella ha provato a lungo questa formazione: Donnarumma in porta, Gomez, Bonucci, Musacchio a comporre il terzetto difensivo. In regia spazio per Locatelli, ai suoi lati agiranno Kessie e Calhanoglu. Nuova importante occasione dal primo minuto per Borini sull'out di destra, con Ricardo Rodriguez sul versante opposto, in attacco spazio per Cutrone e Andrè Silva.