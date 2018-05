Il futuro di Hachim Mastour continua a far discutere. Il talentino del Milan che è stato più volte aggregato alla formazione primavera è stato anche citato da Gennaro Gattuso nell'ultima conferenza stampa in cui l'allenatore rossonero ha riservato una battuta spiritosa nei confronti del fantasista marocchino.



Una battuta che ha fatto il giro del mondo e che è stata ripresa anche in Germania dove Mastour ha un grosso seguito. Parlando di lui Gattuso disse: "Era più famoso per i suoi video che non per le giocate in campo. L'ho minacciato che gli tiravo giù i denti e ora ne fa meno" una frase che la Bild ha voluto enfatizzare sottolineando che difficilmente per Mastour ci sarà un futuro in rossonero.