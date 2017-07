La Roma continua a seguire Suso. L'esterno spagnolo, in attesa del rinnovo di contratto col Milan, è il secondo nome sul taccuino del direttore sportivo giallorosso Monchi dopo quello di Riyad Mahrez. La Roma per l'esterno del Leicester ha pronto un rilancio da 30 milioni di euro, ma il club inglese continua a chiederne 40. La società giallorossa a breve proverà l'affondo decisivo per Mahrez, qualora non dovesse trovare l'accordo con le Foxes farà un tentativo per l'esterno spagnolo rossonero.