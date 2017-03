A termine dell'Assemblea dei soci del tenutasi questa mattina nella sede rossonera , il rappresentate dei soci di minoranza, l'avvocato, si è fermato a parlare con i cronisti presenti, tra i quali il nostro inviato Daniele Longo: "Che effetto fa? Lo stesso effetto di dicembre, moltiplicato per due. Anche perché abbiamo sollevato una questione antropologica: a dicembre avevamo fatto dieci domande, banali a Fininvest, quelle che fanno i tifosi e loro non hanno voluto risponderci. Oggi abbiamo riletto quelle domande, se Fininvest se le fosse poste non saremmo arrivati a questo punto., vengano davanti ai microfoni, in conferenza stampa, si facciano intervistare in modo formale, ci raccontino tutto quello che è successo.Ci sono degli obblighi di trasparenza, c'è una responsabilità antropologia. Non si può approfittare dell'amore disperato nei confronti del Milan. ""Preoccupati anche per il dopo closing? Tra due mesi si vota il bilancio e servono, pare, 75 milioni di euro. Poi servono garanzie per il debito da 200 milioni e servono i soldi per la campagna acquisti. 'I cinesi hanno i soldi per pagare gli stipendi per fare mercato? I cinesi esistono, basta illazioni sul rientro capitali di Berlusconi, per voi lo può fare in questo modo? Fininvest deve reagire a questo.".