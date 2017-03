L'avvocato La Scala, rappresentate dei piccoli azionisti del Milan, torna a parlare del rifiuto di Paolo Maldini di rientrare in società con i cinesi: "I cinesi si stanno presentando malissimo. Io quando Maldini disse che non accettava la loro ipotesi (e fu attaccato) dissi che aveva fatto benissimo. Si credeva che Maldini avesse avanzato pretese eccessive. Io so per certo che aveva avanzato la pretesa di chiarezza! E questa chiarezza non c’era - ha detto a MilanistiBlog.net -. Non può permettersi, con la sua reputazione, di mettersi a fare la foglia di fico dietro alla quale nascondersi. Come si fa a pensare che Maldini metta la faccia per chi invece ancora non si è mai visto".