Avanti con Vincenzo Montella. Il Milan riparte dal derby, da vincere per conquistare tre punti che possono valere molto di più per l'allenatore rossonero, per la squadra e per l'ambiente. La settimana del derby è a tutti gli effetti iniziata e Montella è apparso sereno, come sempre. Per essere un allenatore non lontano dall'esonero, l'ex Aeroplanino maschera con grande disinvoltura dubbi e tensioni. Ieri il duo Fassone-Mirabelli ha voluto radunare a Milanello tutti i dipendenti e i collaboratori del club (calciatori esclusi) per trascorrere una giornata in compagnia. Montella ha scherzato coi presenti e sul suo volto non c'è stata traccia di alcun tipo di angoscia. La società nell'immediato post-Roma ha garantito fiducia e protezione all'allenatore e l'impressione è che lo stesso Montella non senta alcun tipo di angoscia per il derby.



IL FANTASMA DI CONTE - Come sottolinea il Corriere dello Sport, nulla è da escludere, a maggior ragione in caso di clamorosa sconfitta dei rossoneri. La candidatura di Carlo Ancelotti è tramontata, quella di Paulo Sousa è sempre meno gettonata. Più concreta, in caso di emergenza, la figura di Rino Gattuso, ora alla guida della Primavera. L'obiettivo della dirigenza, però, è quello di continuare con Montella almeno per questa stagione, aspettando il sogno: l'arrivo di Antonio Conte. I rumors alimentati dall'Inghilterra sul possibile divorzio a giugno di Conte col Chelsea non fanno che avvicinare l'ex allenatore bianconero al Milan. I rossoneri già in passato hanno cercato di avvicinarlo, in vista della prossima stagione sarebbe sicuamente l'obiettivo numero uno per la panchina.