Ieri il 2 novembre (festa dei morti giustappunto), solamente il 2 novembre. Ahimè è questo il primo pensiero che mi viene in mente dopo aver visto ogni partita del Milan, ovvero quello di pensare ancora a quanto manca al termine della stagione. Quando terminerà questo strazio. È sconsolante, me ne rendo conto, ma purtroppo questa è la verità. La nostra stagione è infatti già finita, o forse sarebbe meglio dire che non è mai iniziata. La società ha dimostrato di non credere più in questo tecnico e lo sopporta solo per evitare ulteriori critiche sul proprio operato. La squadra percepisce tutto ciò e a sua volta si sfalda in gruppetti dove l'unico interesse è quello personale. Montella, capendo tutto questo, aspetta solo il momento del giudizio, quello in cui verrà cacciato, ma anche quello in cui verrà terminata la sua agonia.



Inutile illudersi ancora una volta, credendo alle solite favolette del tipo: “la stagione è ancora lunga”, “siamo sulla strada giusta” o “stiamo migliorando”. La verità è che in una situazione del genere non c'è via di fuga. Non avrebbe senso cambiare allenatore, come non avrebbe senso tenerlo demotivato e delegittimato com'è attualmente. Probabilmente la gara con il Sassuolo sarà per Montella decisiva, mentre per il Milan sarà solamente una partita in meno da giocare. Le colpe di tutta questa situazione sono certamente di chi ha creato questa rosa senza senso tecnico e di spogliatoio, ma anche di chi ha consegnato questo club a persone inesperte ed evidentemente inadatte a dirigere una società come il Milan.