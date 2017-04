"Lo conosco molto bene, alza il livello dell'allenamento anche quando non sta bene. A me piace molto, nel derby ha fatto una grande gara". Quello di Vincenzo Montella è un vero e proprio endorsement: nella conferenza stampa pre-Empoli l'allenatore del Milan ha dedicato parole al miele a Mati Fernandez, che da oggetto misterioso sta trasformandosi in una certezza nel centrocampo rossonero.



Quella contro l'Inter è stata solo l'ultima prova maiuscola offerta dal cileno, intensità nel pressing e qualità in palleggio dal 1' (assist sprecato da Deulofeu) al 97' (avvia in principio l'azione che porta al calcio d'angolo finale e successivamente al pareggio di Zapata), prima di questo la posizione sufficiente nella deludente trasferta di Pescara e soprattutto la sfida interna col Genoa. Proprio la partita con i rossoblu è stata la svolta della stagione, iniziata con una serie di infortuni e dubbi sulla sua reale utilità: quel gol in pallonetto ha sbloccato Mati, alla ricerca ora di un ruolo sempre più centrale in vista di quello che succederà in estate.



Il suo futuro infatti è ancora da stabilire, arrivato in prestito oneroso (800mila euro) con diritto di riscatto ora il centrocampista sta gradualmente convincendo la nuova dirigenza di poter essere importante anche per i progetti futuri del club. Fassone e Mirabelli non scartano la possibilità di un acquisto a titolo definitivo, anzi, tre fattori favoriscono l'operazione. Primo su tutti l'aspetto economico: visto anche il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2018, le cifre sono contenute e questo renderebbe Mati una buona soluzione low cost per allungare le scelte a centrocampo. In secondo luogo il forte gradimento da parte di Montella, che sarà in panchina anche la prossima stagione e spingerà per la sua permanenza. Alla conferma del tecnico si lega poi l'ultimo aspetto, ossia l'insospettabile importanza di Fernandez nello spogliatoio del Milan: non un leader vero e proprio, ma come ricordato proprio da Montella un giocatore in grado di alzare la qualità dell'allenamento solo con le proprie doti tecniche e per questo essenziale per trainare il gruppo nel corso della stagione. Tanti fattori e un campo che lo vede sempre più protagonista: la stagione di Mati Fernandez è svoltata, e la conferma al Milan ora è davvero possibile.



