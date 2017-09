E' Alice Rachele Arlanch la Miss Italia 2017. Alta 1,78, occhi verdi e capelli castani, la 21enne trentina nata a Rovereto arriva da una piccola frazione del comune di Vallarsa (Tn), un paesino di sole 14 anime. Studia giurisprudenza all'Università di Trento, con indirizzo diritto internazionale e transeuropeo e ha il sogno di diventare avvocato per tutelare i diritti delle minoranze. Tifosa del Milan e amante dei viaggi, è appassionata di fotografia. Si definisce "creativa e intraprendente", ama cantare anche se "completamente stonata".



"Per me la bellezza non è un fattore esclusivamente esteriore", ha detto dopo l'incoronazione, "Contano le doti caratteriali e di spirito, ma anche l'intelligenza e la cultura. Io voglio rappresentare questo modello femminile per sfatare lo stereotipo secondo il quale la donna bella sarebbe priva di sostanza".