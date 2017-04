Non sarà una partita come tutte le altre quella di Pescara per Gianluca Lapadula, che torna in Abruzzo per la prima volta da ex. A riguardo di questo, al quotidiano Il Centro, l'attaccante rossonero ha detto. "Per me ogni gara è importante, ma quella di domenica sarà speciale. È la mia partita del cuore, se segno non esulto. Zeman? È un grande intenditore di calcio, con lui gli attaccanti hanno sempre segnato tanti gol. È una leggenda per Pescara". Sull'arrivo al Milan aggiunge: "Il passaggio in rossonero? Quando ho scoperto dell'interesse del Milan ho detto subito sì. Il Milan ha chiamato e sono andato con il consenso della società. Certe decisioni si prendono sempre in tre".