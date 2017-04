Avversari per 90 minuti, amici per tutta la vita! #abruzzo #pescaramilan #stadioadriatico #forzamilan #weareacmilan #seriea @acmilan Un post condiviso da Gianluca Lapadula (@gianluca_lapadula_official) in data: 1 Apr 2017 alle ore 08:43 PDT

. Mai. E come può farlo un cuore colmo di sentimento, riempito a suon di rovesciate e gol, esultanze sotto la curva e orecchie spalancate? Come può farlo, dopo aver vissuto un sogno lungo una stagione, partita senza aspettative e culminata con la Serie A?, terra che ha trasformato un calciatore con la valigia in mano in un attaccante da, così scriveva, e così è stato conlo ha accolto, ha rispolverato il suo talento lanciandolo nel grande calcio, regalandogli la maglia rossonera. E in cambio? 30 gol e una promozione insperata. Ah, e 10 milioni di euro.- Con il5 gol: 1 al Palermo, 2 all'Empoli, 1 al Crotone e l'ultimo, su rigore, al Chievo Verona. Un gol ogniminuti, sempre presente quando chiamato in causa da. Il tecnico ha sempre speso parole di elogio per, voglioso, pure troppo, di restare in quel Milan che ha puntato su di lui in estate, di conquistare l'Europa con i rossoneri per restarci, e continuare il suo viaggio, da calciatore, sui rettangoli verdi. "Al Milan non mi manca niente" ha dichiarato, qualche giorno fa. E la sua conferma per la prossima stagione passa anche dalla sfida contro gli uomini di, uno a cui avrebbe fatto comodo Lapagol. Ottimo comprimario, a gara in corso ha dimostrato più volte di poter essere utile, una scheggia impazzita che può far male agli avversari e bene ai compagni. Chiedere a Bacca e Mati Fernandez...- "Avversari per 90 minuti, amici per tutta la vita!", "Se segno, non esulto", dichiarazioni d'amore di chi, Pescara, non l'ha dimenticata. Gianlucaper chi tifa Milan,per chi è fisso all'Adriatico. Succedeva sempre, dopo ogni suo gol: un'unica voce di 20mila persone partiva dallo stadio, camminava per Piazza Salotto, passeggiava su Ponte del Mare, e arrivava, dolce, nelle orecchie spalancate del numero 10 biancazzurro.@AngeTaglieri88