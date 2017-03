Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina in quel di Milanello. Ll lavoro è cominciato alle 15.00. Dopo il consueto riscaldamento in palestra i rossoneri si sono divisi in due gruppi: il primo ha giocato una partitella 5vs5 con le porte piccole, invece il secondo si è cimentato in una sessione di calcio-tennis. Al termine, l’intera squadra a disposizione di Mister Montella ha svolto un’esercitazione sul possesso di palla. E in chiusura partitella a campo ridotto.



I singoli: Zapata si è allenato al mattino per poi lasciare il Centro Sportivo nel pomeriggio in permesso. Locatelli, ancora influenzato, ha sostenuto una visita a Milanello. Lavoro personalizzato per Lapadula e Bacca, che sta recuperando da una contusione subita allo Stadium.