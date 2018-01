Milan-Lazio 2-1



MILAN

Donnarumma 6,5: La parata su Milinkovic-Savic pesa tantissimo nell'economia della gara.

Calabria 7,5: Il canterano rossonero è in una condizione fisica e mentale straordinaria. Praticamente insuperabile nonostante le numerose sollecitazioni, regala un assist al bacio per Bonaventura che ringrazia e insacca.

Bonucci 6: Non si fa saltare quasi mai, ma da sempre la sensazione di voler dimostrare qualcosa e certe volte questo pensiero lo porta ad errori banali.

Romagnoli 6,5: Francobolla Caicedo in un duello fisico dove non ne esce sconfitto.

Antonelli 6: Propositivo in fase di spinta, buona l'intesa con Suso. Non legge il taglio di Masuric sul gol, un errore che macchia parzialmente una buona prestazione. (Dal 70' Abate 6: Attento in fase di transizione)

Kessie 6: Orchestra tutti i contropiede con la sua forza fisica dirompente. Giocatore di assoluta importanza per questo Milan.

Biglia 6,5: Contro i suoi ex compagni e tifosi disputa una gara di grande sacrificio, fungendo da schermo davanti la difesa. Anche l'argentino sta giovando della cura Gattuso.

Bonaventura 6,5: Mezzo voto in più per un gol che vale tanto per il morale e per la classifica.

Suso 6: Regala un paio di giocate deliziose ma non riesce ad incidere come sa fare. Il digiuno da gol dura da più di due mesi. (dall'80 Borini s.v)

Cutrone 6,5: Torna al gol in campionato, seppur con un tocco di braccio, che mancava dalla sfida con il Cagliari dell'andata e raggiunge la doppia cifra in tutte le competizioni. Tiene costantemente impegnata la difesa della Lazio, muovendosi sul filo del fuorigioco. Tarantolato. (Dal 70' Silva 5,5: Entra un campo troppo molle, non raccogliendo un interessante suggerimento di Suso)

Çalhanoglu 7: Nel primo tempo mette nel mirino Strakosha che gli nega la gioia del gol con due interventi prodigiosi. Sorprende per intensità e cattiveria agonistica, pagando dazio nel finale quando ha ormai la spia della riserva accesa.

All. Gattuso 7: Prepara benissimo la partita, con una partenza sprint che spaventa la Lazio. Trova la prima vittoria contro una big in campionato e si rilancia.



Daniele Longo



LAZIO



Strakosha 6,5: Nel primo tempo, compie due belle parate sulle conclusioni da fuori di Calhanoglu. Non può nulla sulle reti di Cutrone e Bonaventura.



De Vrij 6: Qualche errore in fase di impostazione per il centrale olandese, che nel secondo tempo accusa qualche problema fisico e viene sostituito. (Dal 74' Luiz Felipe 6: Ordinaria amministrazione)



Bastos 4: Partita disastrosa del centrale angolano, colpevole in entrambi i gol dei rossoneri. Prima perdere Cutrone, poi stringe troppo e lascia solo Bonaventura, che raddoppia.



Radu 6: Soffre la velocità di Suso. Ammonito dopo appena 25 minuti, ha bisogno dell'aiuto di Lulic per contenere il folletto spagnolo.



Marusic 5,5: Da un suo fallo, nasce la punizione del gol di Cutrone. Poco dopo si fa perdonare con la rete dell'1 a 1. Non riesce a creare superiorità numerica. (Dall'83' Nani 5,5: Entra col piglio giusto ma non riesce a rendersi pericoloso)



Parolo 6: Partita di grande sacrificio. Nei minuti di recupero sfiora la rete del pari.



Leiva 5,5: Soffre l'aggressività dei centrocampisti di Gattuso. Perde qualche pallone di troppo. Bella intuizione in occasione del gol del momentaneo 1 a 1 di Marusic. (Dal 52' Felipe Anderson 5: Inzaghi lo inserisce nella mischia. Un'ottima accelerazione in area avversaria, ma si ferma lì. Doveva cambiare le carte in campo, ma sbatte contro i rossoneri)



Milinkovic-Savic 6,5: Nel primo tempo non riesce a essere incisivo. Col passare dei minuti, è sempre più nel vivo del gioco. Prima Romagnoli e poi Donnarumma gli negano la gioia del gol del pari.



Lulic 4,5: Perde il duello con Calabria, che lo sovrasta. È costretto a ripiegare per aiutare Radu su Suso. All'85' fallisce la rete del pari da pochi passi.Ammonito, salterà la prossima sfida contro il Genoa.



Luis Alberto 5: Vicino al gol al 31' con una conclusione da fuori area che si stampa sulla traversa e termina sul fondo. È costretto ad abbassarsi per aiutare la squadra nella manovra.



Caicedo 5: F a sportellate con i difensori rossoneri ma non riesce mai a impensierire Donnarumma.



All. Inzaghi 5,5: La scelta di lanciare Caicedo dal primo minuto non viene ripagata. La sua squadra soffre i 'piccoletti' del Milan e non a incidere come sa fare in attacco.



Alessandro De Felice