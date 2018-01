Milan-Lazio (ore 20.45, diretta tv su Rai 1 in Italia e su Mediaset all'estero) è la seconda semifinale d'andata in Coppa Italia dopo Atalanta-Juventus 0-1. Gattuso ritrova Kalinic al centro dell'attacco, ma perde Ricardo Rodriguez (fermato da coliche intestinali) e cerca il bis dopo la vittoria di domenica in campionato, sempre a San Siro. Dall'altra parte Inzaghi recupera il bomber Immobile, supportato da Felipe Anderson in attacco.



PROBABILI FORMAZIONI



Milan-Lazio (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1 in Italia e su Mediaset all'estero)



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.



Arbitro: Guida.