Ambizioni europee, voglia di riscatto da una parte e di conferma dall'altra: c'è tutto in Milan-Lazio big match della 22esima giornata di Serie A che si gioca a San Siro alle 18. Divario ampio in classifica (biancocelesti a 46 punti, rossoneri a 31), all'andata fu una partita a senso unico: 4-1 all'Olimpico per la Lazio, trascinata dal suo bomber Ciro Immobile, grande assente della partita odierna.



STATISTICHE - Entrambe le squadre arrivano da due vittorie consecutive, il Milan cerca la terza che manca da quasi un anno (l'ultima volta febbraio-marzo 2017). Nelle sette partite con Gattuso in panchina, i rossoneri sono stati la squadra ad aver effettuato più conclusioni nello specchio della porta in Italia (46) e puntano sul fattore San Siro: l'ultima vittoria della Lazio in casa del Diavolo risale al 1989, da lì 16 sconfitte e 11 pareggi. La formazione di Inzaghi tuttavia si è dimostrata solida in trasferta in questa stagione: l'utlima sconfitta contro la Roma nel derby, poi 8 successi e 2 pareggi.



Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Lazio.