MILAN



G.Donnarumma 6: Higuain trova due conclusioni fantastiche dove non si può fare molto meglio.

Zapata 6: Dybala sbatte spesso sul muro eretto dal colombiano, stessa sorte tocca a Higuain quando gravita dalle sue parti. I gol, infatti, nascono dalla parte sinistra del campo.

Romagnoli 5,5: Impeccabile nel gioco aereo, l'unico neo è in occasione del primo gol della Juventus dove non riesce a costrastare Higuain.

Rodríguez 5,5: Da terzo a sinistra non sfigura, regge bene il confronto con Cuadrado. La sua prestazione viene macchiata da una marcatura rivedibile sul secondo gol bianconero.

Abate 6: Torna in campo dopo più di un mese e fino a quando ha benzina nelle gambe riesce a dare un ottimo contributo in termini di cross mal recepiti da Kalinic (Dal 61' Locatelli 5,5: Entra in campo e la Juve segna, è costretto a rincorrere gli avversari)

Kessie 5,5: Alterna delle buone iniziative a delle disattenzioni gravi e pericolose.

Biglia 4,5: Prosegue il momento nero dell'argentino, lento e impacciato ai limiti dell'irritante. Troppo morbida la sua fase di transizione sul gol di Higuain, sbaglia anche i passaggi più elementari. Fischiato nel momento della sostituzione, è un problema per il Milan. (Dal 61' Antonelli 6: Prova a spingere, servito poco e male)

Borini 6: Moto perpetuo, il suo contributo non manca mai. Serve due ottimi palloni per Kalinic ma il croato non ci arriva mai.

Suso 5: Doveva e poteva essere la sua partita ma lo spagnolo è spettatore non pagante. Stecca una partita di fondamentale importanza.

Çalhanoglu 5: Gioca una prima mezzora con buon piglio, muovendosi bene tra le linee. Peccato che poi scompare, nel secondo tempo non tocca un pallone. (Dal 76' Andrè Silva s.v)

Kalinic 4,5: Allo stato attuale, è un'altra sconfitta per Vincenzo Montella che lo aveva voluto fortemente. Si diceva che potesse essere utile alla manovra ma non riesce a dialogare con i compagni, nè a tenere alta la squadra. Clamoroso l'errore nel primo tempo, quando spara su Buffon da due metri.

All.Vincenzo Montella 5: 5 sconfitte su 11 partite disputate, il bilancio è preoccupante e il tecnico ne è il primo responsabile. Tardivo il cambio di Biglia, incomprensibile la scelta di non sostituire Kalinic.