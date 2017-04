Inter-Milan 2-2



Donnarumma 5: Ha responsabilità sul gol di Candreva sbagliando totalmente posizione.



De Sciglio 4,5: La marcatura su Candreva e' da bollino rosso



Romagnoli 6,5: Si perde Icardi sul gol del 2-0, unico errore in una gara ordinata. Trova la prima rete stagionale, quella della speranza.



Zapata 7,5: Nel finale trova un gol pesantissimo per la lotta all'Europa.



Calabria 5: L'impegno non manca ma sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. Sul secondo gol Perisic lo lascia sul posto. (Dall'80 Ocampos s.v)



Kucka 5: Soffre i movimenti tra le linee di Joao Mario che lo sorprende spesso. Non mette in campo il solito dinamismo nemmeno in fase di possesso. (Dal 56' Locatelli 6,5: Cuore e muscoli per guidare la grande rimonta)



Sosa 5,5: Primi 30 minuti di sostanza e qualità poi scompare dal campo, sovrastato dalla forza fisica degli avversari. (Dal 74' Lapadula 6: Pochi minuti giocati ma riesce a creare scompiglio)



Mati 6: Dei centrocampisti e' quello che le idee più chiare. Meglio nel primo tempo da trequartista.



Deulofeu 7,5: Per lunghi tratti tiene impegnato da solo la difesa dell'Inter. Prende un palo, crea almeno altre tre palle gol. Giocatore fondamentale per Montella.



Bacca 4: A tratti irritante, non riesce mai a tenere un pallone. Lento e svogliato come spesso accade



Suso 6: Non e' la sua migliore gara, chiuso bene da Nagatomo. Ha il merito di disegnare l'assist per il gol di Romagnoli.



Montella 6,5: Coraggioso nel mettere quattro punte nel finale, scelta giusta così come quella di inserire Locatelli