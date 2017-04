Il successo ottenuto contro il Palermo è stato il giusto viatico verso una settimana epocale per il Milan. Un impulso decisivo lo darà il fondo Elliot, che concederà un prestito di ben 303 milioni di euro: una somma iniziale di 253 milioni (180 per arrivare finalmente al closing, più altri 73 per rilevare una parte dei debiti del club) e una seconda di 50 per supportare lo sviluppo del club.



190 MILIONI AD HONK KONG- I restanti 190 milioni, che sono stati raccolti da Yonghong Li in patria, in queste ore dovrebbero essere a Hong Kong.Domani questa cifra deve essere girata in Lussemburgo secondo la richiesta di Fininvest che vuole avere la certezza dell'arrivo entro le prossime 24 ore. Tutto sta precedendo secondo programmi e da ambedue le parti continua a filtrare ottimismo.



IL PROGRAMMA- Se non dovessero verificarsi intoppi, la firma sui contratti è prevista per il 13, con possibile cena ad Arcore con Berlusconi e Li protagonisti. In tal caso il 14 mattina si terrebbe la conferenza stampa di presentazione, con l'Assemblea dei soci già fissata per le ore 14,30. Possibile anche una visita della nuova proprietà a Milanello nel tardo pomeriggio, per conoscere Montella e la squadra e dare un segnale di incoraggiamento in vista del delicato derby con l'Inter di sabato prossimo.