Gerard Deulofeu abbraccia il Milan: l’attaccante spagnolo è sbarcato all’aereoporto di Malpensa questa sera alle 19.40 da Manchester, trascorrerà la nottata in un albergo di Milano in zona Repubblica e domani in mattinata alle 8 si sottoporrà alle visite mediche di rito presso la Madonnina. E' lui dunque il colpo in attacco richiesto da Montella : la trattativa è stata lunga e impegnativa, con addirittura la comunicazione del Milan tramite il proprio sito ufficiale dell’arrivo del giocatore dell’Everton, comunicazione poi smentita e cancellata. Deulofeu arriva con la formula del prestito secco, pagato 750 mila euro . Daniele Longo, inviato Milan per Calciomercato.com, ha seguito LIVE tutti gli sviluppi.



19.50 Queste le prime parole di Deulofeu al suo arrivo a Malpensa: "Sono molto contento di essere venuto al Milan, è un grande club. Per ora non posso parlare, parlerò domani. Felice di giocare con Suso e Bacca? Certo che sì".









19.25 - Deuofeu è arrivato a Milano con venti minuti di anticipo: il Milan cercherà di avere il transfer subito per poterlo schierare mercoledì in Coppa Italia, contro la Juve

​