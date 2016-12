Que Banda por Dios.. Doha Una foto pubblicata da Josè Sosa (@josesosa_23) in data: 21 Dic 2016 alle ore 05:43 PST

Appena atterrato all'aeroporto di Doha, l'esterno delha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: "Arriviamo bene, avremmo potuto vincere contro Roma e Atalanta, stiamo giocando bene e migliorando. Una finale è sempre un po' diversa, tutte e due le squadre vogliono vincere. Loro sono molto forti ma faremo di tutto per vincere. La Juve ha vinto lo scudetto per tanti anni ed è arrivata in finale di Champions, ma abbiamo vinto a San Siro e possiamo farlo ancora. Siamo un bel gruppo, stiamo migliorando e il mister sta facendo cose buone, dobbiamo continuare così. Una finale contro la Juventus è un'opportunità molto importante per noi per vincere e cominciare a cambiare tutto. Dopo molti anni senza vincere senza l'Europa è un'ottima opportunità. Un gol? La cosa importante è vincere. Il giorno di ritardo? Penso sarebbe stato meglio se fossimo arrivati ieri, ma credo sia più o meno uguale. Il Milan segna di meno? Preferisco giocare meno bene e vincere, stiamo lavorando e stiamo migliorando: se diamo il massimo possiamo vincere".Il Milan è in volo per Doha: l'aereo atterrerà in Qatar alle ore 23 italiane.Ilè finalmente sull'aereo per Doha. Questa la foto su Instagram del Principito Sosa, insieme ai compagni Bacca, Gustavo Gomez, Suso, Vangioni, Zapata e Paletta.Dopo gli attacchi di ieri, Adriano Galliani fa un passo indietro e parla così della partenza in ritardo: "C'è semplicemente un aereo che non è arrivato e ci ha creato questo problema, in pullman non si arriva a Doha. Adesso sembra che ci sia quindi problema risoltoMarchisio ha detto che non è un vantaggio così importante partire prima? Bisognerebbe arrivare tutti uguali, non voglio infilarmi in polemiche. Se è un vantaggio o uno svantaggio non mi interessa. E' una finale molto importante, quest'anno abbiamo incontrato tre volte la Juventus quest'anno, giocando sempre alla pari con loro. Una l'abbiamo vinta e le altre due no. Abbiamo fatto la prima delle due finali perdendo ai supplementari e adesso abbiamo la seconda finale. E' una cosa carina incontrare la Juventus quattro volte in un anno solare. Battuta di".tutta la squadra sarà presente a Doha. Di seguito l'arrivo della squadra a Malpensa:Non ci sono problemi per la partenza del Milan da Malpensa alla volta di Doha:Il ritorno è previsto per sabato 24 alle 4 di mattina. Calciomercato.com vi racconta tutto in diretta con l'inviato Daniele Longo.se non ci saranno altri problemi,Dopo i disguidi di ieri,, per l'obiettivo di tornare ad alzare un trofeo dopo 5 anni.- Il tecnico napoletano sembra orientato a confermare il. A completare il reparto offensivo del Milan ci sarà ovviamente Suso a destra, mentreil colombiano, grande esperto di finali (ne ha decise due di Europa League con il Siviglia), sarà infatti preferito a Lapadula, il quale potrebbe essere utile anche a partita in corso grazie alla sua grinta e alla sua foga agonistica. Bertolacci sarà titolare nella posizione di mezzala sinistra, nel reparto mediano assieme a Kucka e Locatelli. Difesa con Abate, Paletta, Romagnoli e De Sciglio.- Per quanto concerne le polemiche di ieri, il Milan non ha protestato perché non è contento di giocare la finale di Supercoppa in Qatar (contratto sottoscritto dai due club finalisti), e nemmeno con la Lega: è inconfutabile però che in questo momento la squadra rossonera si trovi a Milano mentre gli avversari sono già a Doha. Il Milan tiene a puntualizzare solo questo,