Alle ore 23 di oggi, martedì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2017 in Italia. Calciomercato.com segue tutte le ultime operazioni delcon aggiornamenti in tempo reale.Il Cagliari richiamadal prestito allo Spezia: il giovane centrocampista può andare alla Sampdoria in cambio di. In tal caso si aprirebbe uno spiraglio per il possibile ritorno al Milan diARRIVI:(p, Cagliari),(a, Everton),(a, Genoa).PARTENZE:(p, Cagliari),(a, Spartak Mosca),(a, Watford),(d, Alaves).