08.50 - Il programma di giornata di Kalinic prevede, dopo le visite mediche e l'ottenimento dell'idoneità sportiva, l'arrivo a Casa Milan nel corso del pomeriggio. Lì, visiterà il museo del club prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime quattro stagioni.



08.05 - Dopo l'arrivo di ieri a Milano, comincia oggi a tutti gli effetti l'avventura rossonera di Nikola Kalinic. L'attaccante croato, ultimo rinforzo in ordine di tempo per la formazione di Vincenzo Montella, si è presentato di primo mattino alla clinica La Madonnina per sostenere le tradizionali visite mediche che precederanno il rito della firma e dell'ufficializzazione dell'operazione. Alla Fiorentina andrà una cifra complessiva di 25 milioni di euro, tra prestito oneroso e il riscatto obbligatorio da esercitare al termine dell'attuale stagione. A Kalinic andrà invece un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. A seguire la prima giornata da milanista di Kalinic per calciomercato.com, il nostro inviato Daniele Longo.