13.20 All'uscita dalla Clinica Madonnina Caceres ai giornalisti presenti ha dichiarato: "Sto bene, grazie". La sua giornata proeguirà a Milanello, per ulteriori test.



12.40 Prosegue il Caceres day. Come appreso da calciomercato.com, il Milan ha offerto al giocatore 6 mesi di contratto, con l'obbligo di rinnovo annuale se il giocatore dovesse collezionare un tot di presenze (tra 5 e 8). L'ex Juve partiva da una richiesta iniziale di due anni e mezzo. Se dovesse arrivare l'ok dalle visite, la firma potrebbe slittare a lunedì.



10.05 Continua la giornata di test fisici per Martin Caceres. Il difensore sta sostenendo la prima parte alla clinica Madonnina, nel centro di Milan, poi nel primo pomeriggio dovrebbe spostarsi a Milanello per ulteriori approfondimenti.



8.10 Un giorno importante per Martin Caceres e per il Milan. Il difensore uruguaiano classe 1987, attualmente svincolato, è arrivato questa mattina intorno alle 8.10 alla Clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche, senza rilasciare dichiarazioni. Sarà una lunga giornata di test fisici approfonditi, prima di metterlo sotto contratto il club rossonero vuole capire come sta, se può essere una risorsa per Montella. Caceres, infortunatosi al tendine d'Achille un anno fa, non gioca una partita ufficiale da Juventus-Genoa del 3 febbraio 2016. Il nostro inviato Daniele Longo seguirà la giornata dell'ex difensore di Barcellona e Siviglia.