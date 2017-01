Protagonista in negativo, Manuel Locatelli si prende le sue responsabilità ai microfoni di Rai Sport: ""Anche stasera abbiamo sbagliato l’approccio, dobbiamo migliorare in questo.Chiedo scusa alla società, ai compagni, ai tifosi e al mister per l’ingenuità che ho commesso. Ho sbagliato ed è giusto dirlo, ci metto la faccia. I miei compagni mi hanno tranquillizzato. Mi sono lasciato prendere dal momento, avevamo segnato e volevo recuperare subito. Devo migliorare. Non so cosa ci succede nei primi minuti. Ci eravamo parlati prima della partita, ma non ci siamo riusciti. Quando affronti queste grandi squadre non è facile recuperare.Il sorpasso dell’’Inter? Dobbiamo pensare a noi. Abbiamo un’occasione domenica e dobbiamo concentrarci su quella partita".