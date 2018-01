Il Genoa pensa a Manuel Locatelli per il proprio centrocampo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 73 del Milan ha detto sì all'ipotesi Grifone, visto che avrebbe più minuti per mettersi in mostra. Ora la palla passa alla dirigenza rossonera, che non sembra intenzionata a voler fare a meno del talento classe '98.